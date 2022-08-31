مقاطعة بلجيكية تبحث إطفاء إنارة الطرق السريعة لترشيد الكهرباء

أعلن رئيس مقاطعة والونيا البلجيكية إليو دي روبو، أن سلطات المقاطعة ستنظر في إمكانية إطفاء إنارة الطرق السريعة لتوفير الكهرباء.

وقال دي روبو في مؤتمر صحفي إن "اقتراح تعليق إنارة الطريق السريع سيتم النظر فيه".

وستوفر السلطات البلجيكية في البلاد الطاقة من خلال عدد من الإجراءات، أهمها تخفيض درجة الحرارة في مؤسسات الدولة خلال فترة البرد إلى 19 درجة، كما سيتم إيقاف إنارة المباني والمعالم الحكومية من الساعة 19.00 إلى الساعة 6.00.

المصدر: "نوفوستي"