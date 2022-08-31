روسيا تزوّد نيكاراغوا بلقاح الإنفلونزا رباعي التكافؤ

أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي، تسجيل لقاح الإنفلونزا رباعي التكافؤ الذي طورته الوكالة في نيكاراغوا، مما يسمح ببدء تزويد نيكاراغوا به.

وقالت سكفورتسوفا: "تم تأكيد الجودة العالية للقاحات من سانت بطرسبرغ مرتين من قبل مختبرات منظمة الصحة العالمية المستقلة، وأدوية معهد سانت بطرسبرغ لبحوث اللقاحات والأمصال تلبي جميع المعايير الدولية، مما يجعلها مطلوبة في الخارج".

إقرأ المزيد

وأضافت: "أصدرت وزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا في 26 أغسطس شهادة تسجيل للقاح الأنفلونزا الرباعي التكافؤ الذي ينتجه معهد سانت بطرسبرغ لبحوث اللقاحات والأمصال التابع لالوكالة الفدرالية للطب الحيوي".

وأكدت أن الحصول على شهادة التسجيل للشركة يسمح ببدء تسليم اللقاح إلى نيكاراغوا.

المصدر: نوفوستي