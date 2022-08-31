الخارجية الصينية تعرض "النفقات العسكرية" الأمريكية بصورة

نشر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، مصورا بيانيا على "تويتر" يعرض ما تنفقه الولايات المتحدة على الأسلحة، مقارنة بالدول الأخرى.

وكتب الدبلوماسي أن "الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر بكثير مما تنفقه الدول التسع التالية مجتمعة".

حساب المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان على تويتر

ووفقا للإحصاءات التي قدمها المسؤول الصيني، بلغت ميزانية الدفاع السنوية لواشنطن لعام 2021، حوالي 800 مليار دولار، في حين أنفقت الصين والهند وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة على الدفاع خلال نفس الفترة 777 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي