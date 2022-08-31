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البحرية الأمريكية تحبط عملية لتهريب المخدرات في خليج عمان

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البحرية الأمريكية تحبط عملية لتهريب المخدرات في خليج عمان
dvidshub
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أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أنه تم بالتعاون مع البحرية السعودية اعتراض سفينة صيد كانت تحمل كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار، في خليج عمان.

وأوضحت القيادة في بيان أنه تم ضبط 2980 كيلوغراما من مادة الحشيش و320 كيلوغراما من أقراص الأمفيتامين خلال عمليات لفرقة العمل المشتركة 150، بقيادة البحرية الملكية السعودية.

وتعد الفرقة واحدة من أربع فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، وتقوم بعمليات الأمن البحري في خليج عمان وشمال بحر العرب للمساعدة في ضمان التدفق الحر للتجارة.

وذكرت أنها اعترضت سفينة صيد أخرى في 31 مايو أثناء قيامه بدورية في خليج عمان، وصادرت يومها ما قيمته 11 مليون دولار من الهيروين.

المصدر: dvidshub

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