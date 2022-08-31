الولايات المتحدة.. إنفلونزا الطيور القاتلة تعود إلى الغرب الأوسط بشكل أسرع من المتوقع

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن إنفلونزا الطيور عادت إلى الغرب الأوسط بشكل أسرع مما توقعته السلطات، بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر.

وأفاد المسؤولون بأنه اكتشاف المرض القاتل في قطيع ديك رومي تجاري في غرب مينيسوتا.

وذكرت هيئة صحة الحيوان في مينيسوتا إن المرض تم اكتشافه بعد أن سجلت مقاطعة ميكر زيادة في الوفيات نهاية الأسبوع الماضي، بحسب "أسوشيتدبرس".

وأكدت الاختبارات المرض مساء الثلاثاء وتم قتل القطيع بالموت الرحيم لوقف الانتشار.

وكان هذا هو أول اكتشاف لمرض إنفلونزا الطيور في مينيسوتا منذ 31 مايو، عندما أصيب قطيع من الدواجن في مقاطعة بيكر، والأول في الغرب الأوسط منذ إصابة قطيع من الدواجن بإنديانا في 9 يونيو.

ومع ذلك، كانت هناك العديد من الاكتشافات في الولايات الغربية في يوليو، وأغسطس، بما في ذلك كاليفورنيا وواشنطن وأوريغون ويوتا، بالإضافة إلى عدد قليل في بعض الولايات الشرقية.

وقالت شونا فوس الطبيبة البيطرية البارزة: "في حين أن توقيت هذه الاكتشاف كان مبكرا أكثر مما توقعنا، إلا أننا نستعد لعودة ظهور إنفلونزا الطيور التي تعاملنا معها هذا الربيع".

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، تأثر 414 أسرابا في 39 ولاية منذ فبراير، مما كلف المنتجين أكثر من 40 مليون طائر، معظمهم من الديوك الرومية والدجاج التجاري.

وأصاب المرض 81 سربا في مينيسوتا هذا العام، مما استدعى قتل ما يقرب من 2.7 مليون طائر.

المصدر: أ ب