استقالة حليف بارز لأردوغان بعد اتهامات بالفساد من زعيم المافيا

استقال كوركماز كاراجا مستشار الرئيس التركي من منصبه، بعد اتهامات له وشخصيات سياسية أخرى بالفساد، وجهها زعيم المافيا التركي المتواري.

وظهر اسم كاراجا، ضمن الاتهامات التي أطلقها "زعيم المافيا" التركي، سادات بكر المعروف منذ أشهر بتسجيلاته المصورة وتغريداته المثيرة للجدل، التي وجه فيها اتهامات لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم، لا سيما المقربين من أردوغان، بتهريب مخدرات والكسب غير المشروع، وحتى القتل.

واتهمت منشوراته الأخيرة على "تويتر" في نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من المسؤولين بالسعي للحصول على رشاوى من الشركات المتداولة في البورصة.

ويعتبر كاراجا، وهو مسؤول تنفيذي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس السياسة الاقتصادية الرئاسي، من أبرز تلك الشخصيات.

وقال كاراجا على "تويتر" إن "الحملة غير الأخلاقية المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي" تضر بصحته وتدمر حياته العائلية، "هذه الاتهامات التي طالت ابنتي وزوجتي، أصبحت تهدد صحتي.. لهذه الأسباب، سأستقيل من منصبي".

ونفى كاراجا ما وصفه بـ"مزاعم" بكر، وقال إنه لم يلتق قط بالأشخاص الذين ذكرهم.

والأحد الماضي، استقال مستشار آخر للرئيس أردوغان، ذكره بكر ضمن اتهاماته.

المصدر: "الغارديان"