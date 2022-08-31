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سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

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سقوط طائرة شراعية قرب مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي
AFP
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أعلنت شرطة أبو ظبي سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية لمسجد الشيخ زايد اليوم الأربعاء، وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى إصابة شخص.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن "فرق شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجية الإضافية بمسجد الشيخ زايد، أدى إلى إصابة شخص إصابة بسيطة".

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وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير. وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.

وأشارت الهيئة في بيانها أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.

نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

المصدر: وكالات

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