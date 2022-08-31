روسيا تحظر تصدير خردة المعادن الثمينة

فرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير خردة المعادن الثمينة حتى نهاية فبراير 2023.

وقالت الحكومة الروسية في بيانها أنه تم فرض حظر مؤقت من 1 سبتمبر 2022 إلى 28 فبراير 2023 على عمليات التصدير من روسيا لبقايا وخردة المعادن الثمينة أو المعادن المكسوة بالمعادن الثمينة أو البقايا والخردة التي تحتوي على معادن ثمينة أو المركبات التي يدخل في تكوينها المعادن ثمينة.

وصدرت تعليمات لوزارة التنمية الاقتصادية بإخطار اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية بالحظر.

المصدر: RT