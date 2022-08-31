موسكو تبحث مع إيران الأوضاع في سوريا والعراق واليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي التسوية السورية، والوضع في العراق واليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "تم خلال اللقاء بحث قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وتم إيلاء اهتمام خاص لتطورات الوضع في التسوية السورية. وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لجهود موسكو وطهران، وكذلك المزيد من التعاون البناء والتفاعل في إطار عملية أستانا".

وأكدت أنه خلال الاجتماع تم بحث الوضع في العراق واليمن ومنطقة الخليج بالتفصيل.

المصدر: نوفوستي