واشنطن تعلن عن رغبتها بتنظيم اتصال رفيع المستوى مع الصين

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، إن واشنطن تعمل بنشاط لتنظيم اتصال رفيع المستوى مع الصين.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء وجها لوجه بين الرئيسين الأمريكي والصيني، قال كيربي: "نحن نعمل على تنظيم اتصال رفيع المستوى، لكن لا يوجد قرار نهائي بعد". كما أشار إلى استمرار الاتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، لكن دون استئناف الحوار حول عدد من القضايا، بما في ذلك المناخ.

وكانت آخر مرة اتصل فيها قادة البلدين يوم 28 يوليو، قبل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ويذكر أن بايدن قد يعقد أول لقاء له وجها لوجه مع شي جين بينغ في نوفمبر، في قمة مجموعة العشرين في بالي.

المصدر: نوفوستي