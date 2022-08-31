البنتاغون يوقع عقدا مع "بوينغ" لاختبار وصيانة نظام دفاع صاروخي
الحرس الوطني الأمريكي
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أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية لاختبار وصيانة نظام الدفاع الصاروخي "Ground-Based Midcourse Defense" في القواعد الأمريكية.
ووفقا لبيان الشركة: "تبلغ قيمة العقد 5 مليارات دولار، ودأبت الشركة على دعم نظام "Ground-Based Midcourse Defense" منذ نهاية القرن الماضي".
وبحسب الاتفاقية سيتم تطوير مكونات النظام وتكاملها واختبارها، وستظل الاتفاقية سارية حتى 31 أغسطس 2027.
نظام "Ground-Based Midcourse Defense" هو نظام دفاع صاروخي مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في الجزء الأوسط من مسارها.
المصدر: تاس