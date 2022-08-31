البنتاغون يوقع عقدا مع "بوينغ" لاختبار وصيانة نظام دفاع صاروخي

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية لاختبار وصيانة نظام الدفاع الصاروخي "Ground-Based Midcourse Defense" في القواعد الأمريكية.

ووفقا لبيان الشركة: "تبلغ قيمة العقد 5 مليارات دولار، ودأبت الشركة على دعم نظام "Ground-Based Midcourse Defense" منذ نهاية القرن الماضي".

وبحسب الاتفاقية سيتم تطوير مكونات النظام وتكاملها واختبارها، وستظل الاتفاقية سارية حتى 31 أغسطس 2027.

نظام "Ground-Based Midcourse Defense" هو نظام دفاع صاروخي مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في الجزء الأوسط من مسارها.

المصدر: تاس