أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1" يعمل بنسبة 20٪ من طاقته نتيجة لمصيدة العقوبات التي فرضها الغرب لروسيا، فوقع فيها.

وقال ميلر: "محطة بورتوفايا تعمل حاليا بنسبة 20٪، والسبب في ذلك هو العقوبات ضد روسيا. لقد أصدر خصومنا عددا كبيرا من وثائق العقوبات لدرجة أنهم خلقوا وضعا يمكن تسميته إرباك العقوبات. لقد أصبحوا مرتبكين من هذه الوثائق، ومرتبكين من هذه العقوبات وسقطوا بأنفسهم في فخ العقوبات الذي نصبوه بروسيا".

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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الأوروبيين هم السبب وراء توقف ضخ الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي-1" وذلك من خلال العقوبات التي فرضوها على موسكو.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: نوفوستي