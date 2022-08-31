القرم تقيّد استخدام الألعاب النارية والطائرات المسيرة

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، فرض قيود على استخدام الألعاب النارية والطائرات المسيرة في شبه الجزيرة.

وجاء على موقع الإدارة الإقليمية: "تم فرض قيود في جميع أنحاء جمهورية القرم على بيع وتداول واستخدام الألعاب النارية، باستثناء المنتجات التي تتوافق مع الدرجة الأولى من معايير إدارة الخطر.. وتم فرض قيود على كامل أراضي الجمهورية على استخدام الطائرات المسيرة التي يستخدمها الأفراد والكيانات".

ويسمح للسلطات التنفيذية الفيدرالية وهيئاتها الإقليمية والهيئات التنفيذية للجمهورية، باستخدام الطائرات المسيرة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تم في وقت سابق، تمديد مستوى التهديد الإرهابي في جمهورية القرم حتى 8 سبتمبر.

المصدر: وكالات