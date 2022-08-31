"Business Insider": مجندو المارينز لا يتحملون قسوة التدريبات ويلجأون للمنشطات والعقاقير

أكد الكاتب غابي لاندسويرك أن المجندين في القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية يجبرون على تناول المنشطات والأدوية لكي يستطيعوا اجتياز الاختبارات الفيزيائية والالتحاق بالخدمة العسكرية.

وذكر الكاتب على موقع Business Insider: "دورة تدريب "الفقمة البحرية" الأمريكية United States Navy SEAL القاسية تجبر المجندين على اللجوء إلى الأدوية في منتصف التدريب لتحقيق نتائج لائقة".

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وبحسب الكاتب، فإن الدورة التدريبية الأولية وأساسيات العمل تحت الماء للقوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية لا ترحم الصحة المعنوية والبدنية للجنود. البرد المستمر والرطوبة والتمارين الرياضية المصحوبة بقلة النوم. غالبا ما تؤدي إلى أمراض خطيرة، أحدها هو الوذمة الرئوية الناجمة عن الغطس.

وأضاف أن المقاتلين يحاولون إخفاء الأعراض والوقوف على أقدامهم حتى نهاية الدورة. في الآونة الأخيرة، أدت قصة مماثلة إلى وفاة أحد الوافدين الجدد، حيث لم يستطع الأطباء تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

المصدر: نوفوستي