صحفي أمريكي: نبوءة ترامب بشأن النفط والغاز الروسي تحققت

قال الصحفي الأمريكي رود درير في مقال بصحيفة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف"، إن نبوءة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ندم أوروبا باعتمادها على النفط والغاز الروسي تحققت.

وقال درير: "هل تتذكرون كيف ضحك الدبلوماسيون الألمان في الأمم المتحدة، عندما حذرهم الرئيس ترامب من أنهم سيندمون على اعتمادهم الشديد على النفط والغاز الروسي؟".

وأضاف درير أن القادة الأوروبيين وضعوا اقتصاداتهم على شفا الانهيار، وهو ما قد يحدث في الشتاء القادم.

وتواجه أوروبا أزمة موارد طاقة، إذ تراجعت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" بسبب العقوبات الغربية، وتستعد دول الاتحاد الأوروبي لشتاء صعب في ظل تراجع مخزونات الوقود الأزرق ما دفعها لإطلاق خطة لخفض استهلاك الغاز بنحو 15%، وتسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لإيجاد سبل يمكن من خلالها دعم وحماية الأسر والشركات من الارتفاعات القياسية لأسعار الطاقة.

المصدر: RT