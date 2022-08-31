غانتس يفرض عقوبات اقتصادية على 20 فردا وعدد من الشركات بتهمة غسل أموال لصالح "حماس"

فرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقوبات اقتصادية على 20 فردا وعدد من الشركات بتهمة "غسل الأموال على الصعيد الدولي لصالح حركة حماس".

ووفقا لبيان صادر عن مكتب غانتس، فإن "حماس تدير استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من خلال شبكة من الشركات الوهمية التي تعمل تحت ستار الشركات الشرعية وتخفي سيطرة حماس على ممتلكاتها"، مبينا أن "هذه الشركات تتعامل بشكل أساسي مع مشاريع العقارات والبنية التحتية وتعمل في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر".

وذكر البيان أن "السلطات المحلية والمؤسسات المالية في هذه الدول كانت تجهل أن حماس تقف وراء هذه الشركات"، مشيرا إلى أن "من بين المدانين أسامة علي، رئيس جهاز الاستثمار وعضو مجلس حركة حماس. ومن بين الشركات التي تم فرض عقوبات عليها، شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة (السودان)، شركة عقارات وإنشاءات سعودية، وشركة سيدار وأغروغيت القابضة".

وقال غانتس: "سياستنا واضحة: سنواصل دعم تدفق الأموال التي تذهب إلى المدنيين في غزة، وسنواصل إحباط أي محاولة لإرسال أموال من أجل تعزيز القدرات العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"