غروسي بعد وصوله إلى زابوروجيه: مهمتنا تفادي حادث نووي في المحطة النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن بعثة الوكالة تسعى إلى "تفادي حادث نووي" في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك بعد وصول البعثة الى المنطقة.

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وصرح غروسي للصحافيين في مدينة زابوروجيه التي تبعد حوالى خمسين كلم عن المحطة: "إنها مهمة تسعى إلى تفادي حادث نووي وإلى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا".

وكانت بعثة تفتيش من الوكالة وصلت إلى مدينة زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة حكومة كييف، في طريقها إلى محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه، والتي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ مارس.

ودخل موكب يضم نحو عشرين سيارة يحمل نصفها شعار "الأمم المتحدة" وسيارة إسعاف، إلى المدينة بعد ظهر الأربعاء، حسب وكالة "فرانس برس".

IAEA Director General Rafael Grossi, upon arrival in the city of Zaporozhye, expressed confidence that the mission could be carried out safely#Ukraine️https://t.co/usfOWpPMsD — David Kime (@CyberRealms1) August 31, 2022

وفي وقت لاحق، قال يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة المدنية – العسكرية لمقاطعة زابوروجيه، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتوجهة لزيارة محطة زابوروجيه، وصلت إلى خط التماس.

وتزامنا مع ذلك أعلنت سلطات منطقة زابوروجيه الموالية لروسيا القبض على مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية.

وفي وقت سابق، أعربت سلطات زابوروجيه عن استعدادها لتزويد البعثة الدولية بأدلة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية.

المصدر: أ ف ب