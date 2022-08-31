 اكتشاف نظائر مشعة في جنوب شرق فنلندا

أفادت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية، اليوم، بأنه تم في مدينة كوتكا التابعة لإقليم كومنلاكسو بجنوب شرق البلاد تسجيل "كمية صغيرة من النظائر المشعة للزركونيوم والنيوبيوم".

وتم هناك كذلك، عند تحليل عينة من الهواء، تسجيل تركيز "أعلى قليلا من المعتاد" لنظير السيزيوم 137.

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ونوهت الهيئة بأن التركيز الذي تم تسجيله لهذه النظائر، لا يعتبر أمرا غير معتاد و "لا يشكل تهديدا للبيئة وصحة الإنسان".

وقالت الهيئة، إنه خلال القيام بهذه القياسات كانت الرياح تهب من اتجاه الشرق والجنوب الشرقي".

وترى الهيئة أنه ربما "وقع الزركونيوم والنيوبيوم في الهواء، أثناء أعمال الصيانة في محطات الطاقة النووية".

المصدر: نوفوستي