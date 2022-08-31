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وكالة إيرانية تكشف اسم زعيم طلب من طهران التوسط في الأزمة الأوكرانية

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وكالة إيرانية تكشف اسم زعيم طلب من طهران التوسط في الأزمة الأوكرانية
Legion-Media
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كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم الأربعاء عن اسم الزعيم الأوروبي الذي طلب من طهرن الدخول على خط الوساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب مدیر مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السیاسیة محمد جمشیدي ذكر في تغريدة عبر "تويتر" أن أحد كبار زعماء أوروبا الغربية طلب من الرئیس الإيراني ابراهيم رئيسي أن یساهم في الوساطة في الأزمة الأوكرانية، وأنه بعد إجراء سلسلة من المشاورات، تم إرسال مبادرة للسلام إلی جانب رسالة هامة إلی موسكو من خلال وزیر الخارجیة حسین أمیرعبد اللهیان.

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وقالت "إسنا" إنها علمت عقب نشر هذه التغریدة، أن الرئیس الفرنسي إیمانویل ماکرون هو المسؤول الأوروبي الكبیر الذي دعا رئیسي إلی التوسط في النزاع الروسي الأوکراني.

وفي وقت سابق قال عبد اللهيان، الذي اجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، إن زيارته إلى العاصمة الروسية "تصب في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية".

المصدر: "إسنا"

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