تهنئة ستولتنبرغ لتركيا تثير غضب اليونان

هنأ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا بيوم قواتها المسلحة الذي تحتفل به في 30 أغسطس أي يوم انتصار العسكريين الأتراك على اليونانيين في عام 1923.

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ووصفت أثينا هذه التهنئة بأنها غير ملائمة وغير مقبولة.

وأفاد التلفزيون التركي منذ عدة أيام، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، بأن اليونان استخدمت أنظمة "إس-300" الصاروخية لمرافقة المقاتلات التركية من طراز "F-16".

من جانبها نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية صحة هذه المعلومات بشكل قاطع.

المصدر: نوفوستي