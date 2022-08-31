 
مباشر

تهنئة ستولتنبرغ لتركيا تثير غضب اليونان

أخبار العالم

تهنئة ستولتنبرغ لتركيا تثير غضب اليونان
AP
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpsw

هنأ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تركيا بيوم قواتها المسلحة الذي تحتفل به في 30 أغسطس أي يوم انتصار العسكريين الأتراك على اليونانيين في عام 1923.

إقرأ المزيد
قناة: أنقرة تتهم اليونان بمتابعة الطائرات التركية بواسطة
قناة: أنقرة تتهم اليونان بمتابعة الطائرات التركية بواسطة "إس-300"

ووصفت أثينا هذه التهنئة بأنها غير ملائمة وغير مقبولة.

وأفاد التلفزيون التركي منذ عدة أيام، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، بأن اليونان استخدمت أنظمة "إس-300" الصاروخية لمرافقة المقاتلات التركية من طراز "F-16".

من جانبها نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية صحة هذه المعلومات بشكل قاطع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا