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بوشيلين: راجمات "HIMARS" بمدى 300 كلم وصلت إلى أوكرانيا

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بوشيلين: راجمات
AP
أوكرانيا
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن جزءا من الصواريخ لراجمات صواريخ "HIMARS" والتي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر، قد وصل إلى الأراضي الأوكرانية.

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وقال بوشيلين في بث "القناة الأولى" الروسية، اليوم الأربعاء: "وفق بعض معلوماتنا فإن جزءا من هذه الصواريخ قد تم إيصالها إلى الأراضي الأوكرانية. وتنفذ القوات المتحالفة حاليا محاولات لتدمير هذا السلاح".

وصرح بوشيلين، سابقا، بأنه إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بسلاح يبلغ مدى تحليقه 300 كيلومتر، فستضطر الجمهورية لإبعاد القوات الأوكرانية إلى هذه المسافة من مدن ومناطق الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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