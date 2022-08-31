سفير كوري جنوبي سابق: غورباتشوف كان وفيا لزوجته بشكل مثير للعواطف

قال تشان تاي إيك سفير كوريا الجنوبية السابق في روسيا، إنه التقى مع ميخائيل غورباتشوف شخصيا أكثر من مرة، وإن غورباتشوف كان يكن الود والوفاء بشكل مثير للعواطف لزوجته رايسا.

وأشار السفير السابق، إلى أن غورباتشوف كان أول زعيم سوفيتي يقدم زوجته للجمهور ويصطحبها معه إلى الفعاليات العامة. وهذا التصرف أثار إعجاب السفير إلى حد كبير.

إقرأ المزيد

وأضاف السفير السابق: "تم تعيني كسفير في روسيا في عام 2002، وكان غورباتشوف قد استقال من منصبه. وأثناء عملي كسفير، دعوت غوربي مرتين إلى مقر السفارة".

ونوه بأنه قام بزيارة قبر رايسا غورباتشوفا، حتى قبل أن يتعرف على زوجها شخصيا.

ووفقا للسفير السابق، أراد غورباتشوف، بعد انضمامه للحزب، تصحيح أخطاء النظام الشيوعي في البلاد.

وقال: "عندما التقيت به كسفير في روسيا، سألته متى بدأ التخطيط للبيريسترويكا والغلاسنوست. فرد بالقول، إنه عندما كان يدرس في كلية الحقوق بجامعة موسكو ولاحقا بعد ذلك ترسخت لديه ضرورة تصحيح الأخطاء في النظام الحزبي".

المصدر: نوفوستي