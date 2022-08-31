بيسكوف: موقف تركيا في موضوع القرم لا يعيق التعاون

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تبعية القرم، وتأكيده ضرورة "عودة" شبه الجزيرة إلى أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف، إن موقف تركيا من موضوع شبه جزيرة القرم لا يمنع موسكو وأنقرة من التعاون بشأن القضايا الضرورية، وإن روسيا تقدر جهود تركيا لحل المواقف الصعبة.

وأضاف بيسكوف: "انقرة تحدثت منذ البداية عن خلافها معنا في هذا الشأن. لكن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا، لذا من المستحيل تطبيق ما يتحدث عنه أردوغان، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع، التعامل مع تركيا حيث يكون ذلك مفيدا لنا. نحن نقدر تقديرا عاليا جهود جمهورية تركيا لحلحلة المواقف الصعبة، كما كان الحال مع موضوع الحبوب..لذلك، عند الضرورة، تواصلنا وسنواصل التواصل، ولدينا إمكانات جيدة جدا لتعميق التفاعل".



المصدر: نوفوستي