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زيوغانوف: لا أتفق مع آراء السياسيين العالميين بشأن غورباتشوف

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زيوغانوف: لا أتفق مع آراء السياسيين العالميين بشأن غورباتشوف
Sputnik Рамиль Ситдиков
زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف
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قال زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، إنه لا يشاطر رأي السياسيين العالميين بشأن ميخائيل غورباتشوف.

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وشدد زيوغانوف، على أنه يعتقد أن غورباتشيوف جلب للناس المآسي والحزن والبؤس.

وأضاف زيوغانوف: "أنا شخص نشأت على تقاليد الثقافة الأرثوذكسية الروسية، والوطنية السوفيتية، وألتزم بالمثل المعروف: عن الميت يجب قول شيء جيد أو عدم قول أي شيء".

وتابع زيوغانوف: "ولكن هذا المثل لا يجدي عندما يتعلق الأمر بالسياسيين الكبار، لأن مصير العالم ورفاهية الناس وكرامة الدولة بأكملها يعتمد على أنشطتهم".


المصدر: نوفوستي

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