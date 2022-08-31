زاخاروفا: وسائل الإعلام الأمريكية ابتدعت وروجت لموضوع شراء روسيا للدرونات من إيران

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران، تمت فبركته من جانب وسائل إعلام أمريكية بشكل مصطنع ومن ثم الترويج له.

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وأضافت زاخاروفا: "تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأمريكية. وتم الترويج له بشكل مصطنع من قبل صحيفة واشنطن بوست".

وذكرت زاخاروفا أن قضية شراء الطائرات بدون طيار، لا تقف اليوم على أجندة المحادثات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت زاخاروفا: "في وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه لم يتم بحث موضوع شراء طائرات بدون طيار خلال اجتماعات الرئيس الروسي مع القيادة الإيرانية في طهران في 19 يوليو..هذا الموضوع ليس على أجندة مفاوضات اليوم بين وزيري خارجية روسيا وإيران".



المصدر: نوفوستي