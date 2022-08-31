ناريشكين معلقا على وفاة غورباتشوف: "حسابه عند الرب"

قال سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الذي يترأس كذلك الجمعية التاريخية الروسية، إن ميخائيل غورباتشوف واجه تحديات خارجية وداخلية عديدة لم يجد الرد المناسب لها.

وأضاف ناريشكين: "ميخائيل غورباتشوف، الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي وآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، قد وافته المنية. أتقدم بالعزاء العميق لأسرته وأصدقائه".

ووفقا له، أصبحت البيريسترويكا منذ فترة بعيدة جزءا من التاريخ، لكن العالم لا يزال يتعامل مع عواقبها حتى الآن.

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وأشار ناريشكين إلى أن غورباتشوف، كان مسؤولا عن قيادة البلاد في فترة صعبة للغاية ومواجهة العديد من التحديات الخارجية والداخلية.

ويرى رئيس الاستخبارات الروسية، أن غوربتشوف لم يتمكن من العثور على الردود المناسبة لهذه التحديات.

وقال: "حسابه عند الرب الآن، وستظل فترة البيريسترويكا والانهيار اللاحق للاتحاد السوفيتي موضوع بحث متعمق من قبل المؤرخين وعلماء السياسة والفقهاء لفترة طويلة".

توفي ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: نوفوستي