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"طالبان" تحتفل بذكرى مرور عام على "طرد آخر جندي أمريكي من أراضي أفغانستان" (صور + فيديوهات)

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AP
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بدأت اليوم الأربعاء، مراسم احتفال حركة "طالبان" بيوم 31 أغسطس في أفغانستان (الذكرى الأولى لخروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان وانتهاء الاحتلال)، وفق وكالة "أنباء باختر".

وبحسب وكالة "أنباء باختر"، فقد انطلقت مراسم الاحتفال "بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين، ووجهاء القبائل، والمجاهدين، وعامة الشعب في ولايات بلخ، وجوزجان، وهلمند، وزابل، وفراه، وفارياب، وغيرها".

وفي هذه المناسبة، قال رئيس الوزراء في حكومة "طالبان"، الملا محمد حسن آخند: "أيها المجاهدون الأعزاء، هذا اليوم وهذا التاريخ هو تلك اللحظة التي قدمنا التضحيات من أجل تحقيقها..أبارك هذا اليوم لأولئك الشهداء الذي قدموا نفوسهم الغالية في سبيل الله".

وأوضح قائلا: "جميع المشاكل لابد أن تحل عن طريق التفاوض، لا أن تختلق الأعذار لإيجاد المشاكل، والإمارة الإسلامية (طالبان) مستعدة للتفاوض معهم".

ونشر حساب "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، صورة بمناسبة هذه الذكرة، معلقا عليها بالقول: "قبل عام، وفي مثل هذا اليوم بالتحديد، طرد آخر جندي أمريكي من أفغانستان، وتذوق الشعب الأفغاني الأبي مرة أخرى لذة الحرية والاستقلال..لا شك أن اليوم من الأيام المهمة والقيمة لدى الشعب الأفغاني، وسيسجل هذا اليوم بخط ذهبي في صفحات تاريخ أفغانستان".

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المصدر: وكالة "أنباء باختر" + "سبوتنيك"

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