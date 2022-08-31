بوريل يدعو للعودة إلى عصر التعاون مع روسيا

قال جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، إنه توجد حاجة ماسة للعودة مجددا إلى حقبة التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والغرب، والتي بدأت في عهد ميخائيل غورباتشوف.

وأضاف بوريل، في تعليقه على وفاة أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف: "جلب ميخائيل غورباتشوف رياح الحرية مع الغلاسنوست والبيريسترويكا إلى الكتلة السوفيتية ... وساعد غورباتشوف في إنهاء الحرب الباردة وفي إحداث ثورة في الأمن العالمي من خلال الدخول في حقبة من التعاون متبادل المنفعة. هذه الحقبة اختفت في الوقت الراهن، ويجب العودة إليها الآن".

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ويذكر أن ميخائيل غورباتشوف الذي قاد الاتحاد السوفيتي بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له، والحائز على جائزة نوبل للسلام، قد توفي في موسكو ليلة الأربعاء عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: نوفوستي