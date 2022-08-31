بوريل: سنسعى لنزع شامل للسلاح حول محطة زابوروجيه الذرية

رحب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية، مضيفا أنه سيسعى لنزاع شامل للسلاح حول المحطة.

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وقال بوريل بعد وصوله إلى لقاء غير رسمي لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، ببراغ: "تتجه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى منطقة زابوروجيه. ونؤيد (الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل) غروسي بالكامل".

وأضاف: "ندعو إلى نزع السلاح بالكامل على الفور للمنطقة المحيطة بالمحطة وهي أكبر محطة ذرية في أوروبا".

المصدر: تاس