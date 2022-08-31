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بوريل: سنسعى لنزع شامل للسلاح حول محطة زابوروجيه الذرية

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بوريل: سنسعى لنزع شامل للسلاح حول محطة زابوروجيه الذرية
AP
مفوض السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، براغ، 31 أغسطس 2022
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رحب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية، مضيفا أنه سيسعى لنزاع شامل للسلاح حول المحطة.

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وقال بوريل بعد وصوله إلى لقاء غير رسمي لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، ببراغ: "تتجه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى منطقة زابوروجيه. ونؤيد (الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل) غروسي بالكامل".

وأضاف: "ندعو إلى نزع السلاح بالكامل على الفور للمنطقة المحيطة بالمحطة وهي أكبر محطة ذرية في أوروبا".

المصدر: تاس

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