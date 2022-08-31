وصول 40 مليون دولار نقدا إلى كابل من المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان

قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء، إن دفعة أخرى من الأموال النقدية بقيمة 40 مليون دولار وصلت إلى العاصمة الأفغانية، كجزء من المساعدات الإنسانية.

ونقلت صحيفة "فرونتر بوست" عن البنك: "في إطار عملية الإرسال الدوري للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، تم تسليم 40 مليون دولار نقدا إلى كابل".

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وأشار البنك المركزي الأفغاني، إلى أنه سيتم تحويل الأموال إلى بنك أفغانستان الدولي.

المصدر: تاس