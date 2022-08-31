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وصول 40 مليون دولار نقدا إلى كابل من المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان

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وصول 40 مليون دولار نقدا إلى كابل من المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان
Globallookpress
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قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء، إن دفعة أخرى من الأموال النقدية بقيمة 40 مليون دولار وصلت إلى العاصمة الأفغانية، كجزء من المساعدات الإنسانية.

ونقلت صحيفة "فرونتر بوست" عن البنك: "في إطار عملية الإرسال الدوري  للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، تم تسليم 40 مليون دولار نقدا إلى كابل".

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وأشار البنك المركزي الأفغاني، إلى أنه سيتم تحويل الأموال إلى بنك أفغانستان الدولي.

المصدر: تاس

 

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