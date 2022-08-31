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بالفيديو.. هدم مدرسة في الهند لـ"صلتها بمنظمات إرهابية" (فيديو)

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بالفيديو.. هدم مدرسة في الهند لـ
ANI
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عملت السلطات الهندية في منطقة بونجايغاون بولاية آسام، على هدم مدرسة "لها صلات بمنظمات إرهابية"، مثل تنظيم "القاعدة" في شبه القارة الهندية (AQIS) وجماعة أنصار الله البنغالية (ABT).

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وبحسب ما ذكرت وكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" (ANI)، فقد تم هدم المدرسة المسماة "مركز معارف كواريانا"، الواقعة في قرية كابيتاري بمساعدة الجرافات.

وقال إس بي سوابنانيل ديكا للوكالة: "قالت إدارة المنطقة في أمر، إن المدرسة معرضة من الناحية الهيكلية وغير آمنة لسكن الإنسان، لأن مباني المدرسة لم يتم بناؤها وفقا لمعايير السلامة المطلوبة".

وأضاف إس بي سوابنانيل ديكا أنه "تم إجراء عملية بحث في نفس المدرسة في 30 أغسطس للتحقيق في بعض الروابط فيما يتعلق بواحد من 37 شخصا من بينهم أئمة ومعلمون بالمدرسة، وتم اعتقالهم لصلاتهم بالإرهاب مع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية (AQIS) وجماعة أنصار الله البنغالية (ABT)".

وأكد أن توجيهات هدم المدرسة جاءت من إدارة المنطقة.

المصدر: "ANI"

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