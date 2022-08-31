مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن مقتل شخصين من المدنيين.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن القصف الأوكراني، تسبب كذلك بإصابة 10 من المدنيين بجروح.

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وأضاف البيان: "على مدار اليوم الماضي، من الساعة 08:00 يوم 30 أغسطس حتى الساعة 08:00 يوم 31 أغسطس، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 مدنيين آخرين بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية، لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي