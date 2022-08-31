يتضمن مبيعات إلى دول خليجية.. "رايثيون" للصواريخ والدفاع تفوز بعقد للقوات الجوية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة "رايثيون للصواريخ والدفاع" فازت بعقد بأكثر من 972 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية لصنع المزيد من صواريخ "أمرام" (AMRAAM).

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وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية: "حصلت شركة "رايثيون للصواريخ والدفاع"، في توكسون بأريزونا، على مبلغ 972،184،161 دولارا أمريكيا غير تنافسي، وتعديل حافز ثابت السعر للشركة إلى عقد منح سابقا لصاروخ جو - جو متقدم المدى متوسط المدى (AMRAAM) للإنتاج 36".

وأضافت الوزارة: "ينص التعديل على ممارسة الخيارات مسبقة التسعير لإنتاج مجموعة "36" من صواريخ "AMRAAM"، ونظام القياس عن بعد "AMRAAM (ATS)"، وقطع الغيار الأولية والميدانية، وغيرها من أجهزة وأنشطة دعم هندسة الإنتاج".

وتابعت: "سيتم تنفيذ العمل في توكسون بأريزونا، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول 30 أغسطس 2025، ويتضمن هذا العقد مبيعات عسكرية أجنبية إلى أستراليا والبحرين وبلغاريا وكندا والدنمارك وفنلندا والمجر وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، والتي تمثل 42% من قيمة العقد".

المصدر: "وزارة الدفاع الأمريكية"