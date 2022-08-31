بوتين يهنئ جباروف بيوم استقلال قرغيزستان

أفاد المكتب الصحفي للسفارة الروسية في عاصمة قرغيزستان بشكيك، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره القرغيزي، سادر جباروف، بيوم استقلال الجمهورية.

وقال متحدث باسم المكتب: "هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره القرغيزي، سادر جباروف، بيوم الاستقلال".

ونقل عن بوتين في رسالته بهذا الشأن قوله: "تتطور العلاقات بين بلدينا في روح الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك في إطار المنظمات متعددة الأطراف".

وتابع: "آمل بأن نضمن بالجهود المشتركة تطوير جميع العلاقات الروسية القرغيزية متبادلة المنفعة لصالح شعبينا الصديقين ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

ودقق الدبلوماسي أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيس المحكمة العليا، فياتشيسلاف ليبيديف، وجهوا أيضا التهاني إلى قرغيزستان بمناسبة يوم استقلالها الـ31.

المصدر: نوفوستي