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أرنولد شوارتزنيغر يستذكر ميخائيل غورباتشوف

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أرنولد شوارتزنيغر يستذكر ميخائيل غورباتشوف
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غورباتشوف وشوارتزنيغر
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نعى الكثيرون حول العالم من ساسة ومشاهير ميخائيل غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، ومن ضمنهم الممثل الأمريكي محافظ كاليفورنيا سابقا أرنولد شوارتزنيغر.

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يقول شوارتزنيغر عن غورباتشوف:
"كان ميخائيل غورباتشوف أحد أبطالي. وتشرفت وسعدت بالتعرف عليه. وأنا محظوظ جدا لأسميه صديقي. ويمكننا جميعا أن نأخذ العبر من حياته الرائعة.

ويضيف، تخيلوا أنكم ارتقيتم إلى أعلى منصب في منظمة ما، وبعد ذلك ولدت عندكم شجاعة وحكمة للتمعن بما يجري حولكم والقول: "هذا لا يصلح للناس، ويجب على شخص ما أن يصلحه. فإذا لم أفعله أنا، فمن سيقوم بذلك؟ وإذا لم أفعل ذلك الآن فمتى؟".

ويشير شوارتزنيغر، إلى أن هذا هو بالذات ما فعله غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك سيذكر إلى الأبد كبطل فكك النظام الشيوعي، على الرغم من أن هذا مس سلطته الشخصية".

المصدر: 360TV

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