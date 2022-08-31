رسالة من كيم جونغ أون لمؤتمر استثنائي لـ"قادة جيش العمال الأحمر"

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن مؤتمرا لقادة جيش العمال الأحمر، عقد في كوريا الشمالية لأول مرة منذ 3 سنوات، وأن الزعيم كيم جونغ أون بعث برسالة للمشاركين لم يكشف عن مضمونها.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء أن "الدورة السادسة من مؤتمر ضباط جيش العمال الأحمر والتي استدعتها اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم واللجنة العسكرية المركزية انعقدت في قاعة 25 أبريل الثقافية في بيونغ يانغ خلال يومي 29 و30 من الشهر".

يذكر بالمناسبة، أن جيش العمال الأحمر، وهو قوات شبيهة بالدفاع المدني، "يضم حوالي 5.7 مليون عامل ومزارع ، أي حوالي ربع سكان البلاد"، فيما كان الاجتماع السابق من هذا القبيل قد عقد في فبراير 2019.

وجرى تنظيم الاجتماع الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء في بيونغ يانغ، بهدف "مراجعة عمل منظمات الحزب على جميع المستويات والقطاع شبه العسكري لتنفيذ الخط العسكري للحزب، وزيادة تعزيز القدرة العملياتية والقتالية للجيش الأحمر للعمال والمزارعين".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن الأوضاع المتغيرة تتطلب باستمرار حشد القوة الأساسية للدفاع عن الوطن والقيام بمنعطف جديد في استكمال الاستعدادات للمقاومة الشاملة".

وفي تقرير قدمه إلى المؤتمر، أشار كانغ سون نام، مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال، إلى أن "تعزيز القوات شبه العسكرية والقيام بالاستعدادات الكاملة للمقاومة الشاملة هو مهمة أساسية في بلدنا الذي يشهد التهديد المستمر بالحرب"، مستعرضا في هذا السياق أيضا "سلسلة من العيوب التي لا ترقى إلى مستوى نية الحزب" وحدد المهام للتغلب عليها، بحسب البيان الرسمي الكوري الشمالي.

وكشفت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن "الزعيم كيم جونغ أون بعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر دون الكشف عن مضمون الرسالة".

يشار إلى ان انعقاد هذا المؤتمر، يأتي "وسط مخاوف من تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية ردا على مناورات أولجي لردع الحرية العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكي والتي تجري حاليا في كوريا الجنوبية".

المصدر: يونهاب