 السفارة الروسية: على واشنطن الاعتراف بهزيمتها في أفغانستان

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه يجب على السلطات الأمريكية الاعتراف بأن الحرب الأفغانية انتهت بهزيمتها ولم تجلب لأفغانستان وشعبها إلا المآسي وانهيار الآمال الزائفة.

وأضافت السفارة في بيان نشرته أمس الثلاثاء: "قبل عام، انتهت الحملة العسكرية الأمريكية التي استمرت عشرين عاما في أفغانستان. ونتائج أطول حرب خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، تثير الحزن والأسف. وبعد مرور سنة تتفاقم الكارثة الإنسانية في أفغانستان، وتهدد بأن تصبح أكثر فتكا من النزاع المسلح الذي دام 20 عاما هناك".

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وشددت السفارة، على أن "الحملة الأمريكية لم تتمكن من القضاء على وجود تنظيم "القاعدة الإرهابي في أفغانستان، وبتواطؤ من السلطات الأفغانية وشركائها الغربيين، تمكنت داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، من ترسيخ جذورها في الأراضي الأفغانية. وزاد إنتاج المخدرات عشرة أضعاف، مما حول أفغانستان إلى دولة مخدرات. وتسببت الحملة العسكرية الأمريكية، وفقا للأرقام الرسمية في قتل أكثر من 150 ألف أفغاني، بينهم 48 ألفا من المدنيين مع إصابة 75 ألفا آخرين بجروح وتحول مئات الالاف إلى لاجئين".

المصدر: تاس