 
مباشر

 السفارة الروسية: على واشنطن الاعتراف بهزيمتها في أفغانستان

أخبار العالم

 السفارة الروسية: على واشنطن الاعتراف بهزيمتها في أفغانستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpo8

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه يجب على السلطات الأمريكية الاعتراف بأن الحرب الأفغانية انتهت بهزيمتها ولم تجلب لأفغانستان وشعبها  إلا المآسي وانهيار الآمال الزائفة.

وأضافت السفارة في بيان نشرته أمس الثلاثاء: "قبل عام، انتهت الحملة العسكرية الأمريكية التي استمرت عشرين عاما في أفغانستان. ونتائج أطول حرب خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، تثير الحزن والأسف. وبعد مرور سنة تتفاقم الكارثة الإنسانية في أفغانستان، وتهدد بأن تصبح أكثر فتكا من النزاع المسلح الذي دام 20 عاما هناك".

إقرأ المزيد
نيبينزيا: الاقتراح الأمريكي بشأن أفغانستان وقح ومثير للدهشة
نيبينزيا: الاقتراح الأمريكي بشأن أفغانستان وقح ومثير للدهشة

وشددت السفارة، على أن "الحملة الأمريكية لم تتمكن من القضاء على وجود تنظيم "القاعدة الإرهابي في أفغانستان، وبتواطؤ من السلطات الأفغانية وشركائها الغربيين، تمكنت داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، من ترسيخ جذورها في الأراضي الأفغانية. وزاد إنتاج المخدرات عشرة أضعاف، مما حول أفغانستان إلى دولة مخدرات. وتسببت الحملة العسكرية الأمريكية، وفقا للأرقام الرسمية في قتل أكثر من 150 ألف أفغاني، بينهم 48 ألفا من المدنيين مع إصابة 75 ألفا آخرين بجروح وتحول مئات الالاف إلى لاجئين".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا