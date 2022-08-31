وسائل إعلام: إصابة محتملة لطفل بجدري القردة في كندا

أفادت وسائل الإعلام الكندية بأن السلطات الصحية في مدينة مونتريال بمحافظة كيبيك، تتابع عن كثب حالة طفل يشتبه بإصابته بجدري القردة.

وأشارت وكالة "كناديان برس" إلى أن الحديث يدور عن طفل عمره 4 سنوات أو أقل من ذلك، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الإصابات الأولى بفيروس جدري القردة في كندا اكتشفت في مونتريال في منتصف مايو الماضي.

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وأشارت السلطات الصحية آنذاك إلى أن معظم المصابين من مثليي الجنس، وأنه لا يوجد هناك خطر انتشار المرض على نطاق واسع.

وحتى الآن تم تسجيل 1228 إصابة بجدري القردة في 9 محافظات مختلفة في كندا بدون وفيات.

المصدر: تاس