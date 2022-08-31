إثيوبيا.. متمردو تيغراي يعلنون تعرض عاصمة الإقليم لغارة جوية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpo0
أعلن متمرّدو إقليم تيغراي الإثيوبي أن غارة جوية استهدفت ليلة الأربعاء مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم شمالي البلاد.
وفي تغريدة على "تويتر" قال غيتاتشو رضا المتحدث باسم السلطة التابعة للمتمردين في تيغراي إن "غارة ليلية بطائرة بدون طيار استهدفت ميكيلي"، مؤكدا أنه "لا توجد أهداف عسكرية" في الموقع المستهدف.
بدوره أكد الطبيب كيبروم غبريسيلاسي، رئيس المستشفى الرئيسي في ميكيلي، في تغريدة على "تويتر" سقوط ضحايا في "غارة بطائرة بدون طيار في ميكيلي، قرابة منتصف الليل".
المصدر: "أ ف ب"