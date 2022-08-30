المفوضية الأوروبية: غورباتشوف فتح الطريق لأوروبا الحرة

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن ميخائيل غورباتشوف لعب دورا رئيسيا في إنهاء الحرب الباردة وتمزيق الستار الحديدي، وفتح الطريق أمام أوروبا الحرة.

وقالت فون دير لاين تعليقا على وفاة غورباتشوف، عبر "تويتر": "كان ميخائيل غورباتشوف زعيما جديرا بالثقة ومحترما. ولعب دورا رئيسيا في إنهاء الحرب الباردة وتمزيق الستار الحديدي، كما مهد الطريق لأوروبا حرة".

وفارق ميخائيل غورباتشوف، أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي الحياة ليلة الثلاثاء 30 أغسطس، في المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: تاس