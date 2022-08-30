أوكرانيا تنضم لاتفاقيتي التجارة والعبور مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع وثائق انضمام أوكرانيا لاتفاقيتي التجارة، والعبور مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي: "اليوم، عمل البرلمان الأوكراني بشكل فعال للغاية ودعم على وجه الخصوص، العديد من القوانين الهامة والوثائق المصدقة التي تقربنا من الاتحاد الأوروبي.. لقد وقعت للتو على وثائق الانضمام إلى اتفاقيتي تجارة السلع، العبور".

وأكد زيلينسكي، بأن هذه الخطوة أصبحت التنفيذ الفعلي لنظام "بدون تأشيرة" للجمارك مع الدول الأوروبية.

وتم التوقيع على اتفاقيتي تسهيل الإجراءات في تجارة السلع وإجراءات العبور المشتركة في عام 1987، والمشاركون في الاتفاقيات دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وأيسلندا والنرويج ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وسويسرا.

المصدر: تاس