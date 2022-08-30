واشنطن تدعو الصين لفتح قنوات الاتصال

دعا البيت الأبيض الصين لإعادة فتح قنوات الاتصال التي أعلنت بكين تعليق عملها احتجاجا على زيارات السياسيين الأمريكيين لجزيرة تايوان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء: "سنبقي على قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة"، مضيفة: "سنستمر بدعوة بكين إلى إعادة فتح تلك القنوات".

وأكدت جان بيير أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم العسكري لتايوان، وتعميق العلاقات مع الجزيرة من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

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وأضافت: "سنبقى متمسكين بسياسة "الصين الواحدة"... وطبقا لسياساتنا سنواصل تحليقات الطائرات ومرور السفن والعمليات في المناطق التي يسمح لنا القانون الدولي بإجرائها فيها".

وأوضحت أن ذلك يشمل تحليقات الطيران ومرور السفن في مضيق تايوان.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة، وتحركات السفن والطائرات الصينية والأمريكية بالقرب من الجزيرة.

المصدر: تاس