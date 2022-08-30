سفينة محملة بالقمح تغادر أوكرانيا إلى اليمن

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن السفينة الثانية التي استأجرها برنامج الغذاء العالمي غادرت أوكرانيا بموجب الصفقة الغذائية، وسيتم تسليمها إلى اليمن.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "وصلت اليوم أول سفينة مساعدات إنسانية كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ميناء جيبوتي. غادرت السفينة Brave Command ميناء يوجني الأوكراني في 16 أغسطس محملة بالقمح".

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وأشار إلى أن السفينة رست في جيبوتي يوم الثلاثاء وستبحر إلى إثيوبيا.

وأضاف: "سيصل الغذاء إلى 1.5 مليون شخص في إثيوبيا".

وتابع: "غادرت اليوم أيضا سفينة أخرى مستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي من نفس الميناء محملة بالقمح للعملية الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن. ستكون هذه ثاني شحنة غذائية لبرنامج الأغذية العالمي عن طريق البحر منذ بداية الصراع. هذه السفينة تحمل 37 ألف طن من القمح".

وسيتم تفتيش السفينة في تركيا. وأردف "هناك، سوف يتم طحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق يتم تحميله على متن سفينة وإرساله إلى اليمن حيث يعاني 17 مليون شخص من الجوع".

المصدر: نوفوستي