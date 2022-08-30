أردوغان: تركيا لا تبالي برفض واشنطن بيعها مقاتلات "إف-35"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لا تهتم برفض الولايات المتحدة بيع مقاتلات من طراز "إف-35" لأنقرة، وبرد فعلها على شراء تركيا منظومات دفاعية.

ونقل موقع Haberler عن أردوغان قوله: "لا يهمنا أن لا يعطونا مقاتلات "إف -35" أو كيف يتفاعلون مع شراءنا لمنظومات الدفاع. نحن قادرون على إنتاج أي منتج يُرفض لنا".

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا لتركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد مقاتلات "إف-35" المتطورة بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

المصدر: نوفوستي