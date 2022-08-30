إدارة أمن الدولة الأوكرانية تشتبه بسرقة سلطات مدينة إسماعيل في أوديسا مساعدات إنسانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن سلطات أمن الدولة تشتبه بسرقة سلطات مدينة إسماعيل في أوديسا مساعدات إنسانية.

وقالت صحيفة "دومسكايا" على قناتها عبر "تليغرام" إن "جهاز الأمن الأوكراني أجرى تحقيقات مع السلطات المحلية في مدينة إسماعيل في أوديسا للاشتباه في سرقة مساعدات إنسانية".

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وأشارت إلى أنه "تم إجراء عمليات تفتيش مجلس المدينة ومجلس القضاء والإدارة العسكرية".

ولفتت إلى أن "التحقيقات جارية، ومن المحتمل الإعلان عن المشتبه بهم بموجب المادة 191 من القانون الجنائي (الاختلاس)".

ولفتت إلى أن مدققي الحسابات المالية سيصلون إلى المدينة بعد ضباط المخابرات.









المصدر: "نوفوستي"