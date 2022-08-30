 
مباشر

توضيح من "وزير" الصدر بشأن نقطتين في بيانه بشأن وقف أعمال العنف

أخبار العالم

توضيح من
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpm6

أصدر حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن نقطتين في بيانه اليوم الخاص بوقف أعمال العنف.

وذكر في بيان صحفي: "لما جاء في المؤتمر الأخير لسماحته وخصوصا بعد أن عاد النباح مرة أخرى بعد أن فرت الـ... إلى (مزجرها)، فالتوضيح الأول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان (بسيفهما) على غير سنة فالقــاتل والمقــتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القــاتل فما بال المقــتول؟ قال لأنه أراد قتلا".
وأضاف: "وأول شرط في ذلك (بسيـفهما) أي مع اللجوء إلى السلاح. فكلام سماحته كان دقيقا وواضحا، ولا يشمل من لم يستعمل السلاح؟
وتابع: "أما التوضيح الثاني، فإن المقصود من قول سماحته: (المرجع) هو السيد كاظم الحائري، وكان جوابا عن سؤال بخصوص الاعتزال وليس سحب الثوار".
وبين: "فإنهم وإن أجبروا (المرجع) على كتابة بيانه الأخير وبالأخص (نقطة هـ) فإن الصدر القائد ملتزم بوصية والده التي انتهى مفعولها مع استقالة (المرجع) – في إشارة إلى كاظم الحائري".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا