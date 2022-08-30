توضيح من "وزير" الصدر بشأن نقطتين في بيانه بشأن وقف أعمال العنف
أصدر حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن نقطتين في بيانه اليوم الخاص بوقف أعمال العنف.
وذكر في بيان صحفي: "لما جاء في المؤتمر الأخير لسماحته وخصوصا بعد أن عاد النباح مرة أخرى بعد أن فرت الـ... إلى (مزجرها)، فالتوضيح الأول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان (بسيفهما) على غير سنة فالقــاتل والمقــتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القــاتل فما بال المقــتول؟ قال لأنه أراد قتلا".
وأضاف: "وأول شرط في ذلك (بسيـفهما) أي مع اللجوء إلى السلاح. فكلام سماحته كان دقيقا وواضحا، ولا يشمل من لم يستعمل السلاح؟
وتابع: "أما التوضيح الثاني، فإن المقصود من قول سماحته: (المرجع) هو السيد كاظم الحائري، وكان جوابا عن سؤال بخصوص الاعتزال وليس سحب الثوار".
وبين: "فإنهم وإن أجبروا (المرجع) على كتابة بيانه الأخير وبالأخص (نقطة هـ) فإن الصدر القائد ملتزم بوصية والده التي انتهى مفعولها مع استقالة (المرجع) – في إشارة إلى كاظم الحائري".
المصدر: RT