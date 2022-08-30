ضابط أمريكي سابق: قيادة المخابرات المركزية الأمريكية تزود بايدن بالمعلومات التي ترضيه

أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر، أن قيادة وكالة المخابرات المركزية لا تزود الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيانات صحيحة حول الوضع في أوكرانيا، وإنما تسمعه ما يرضيه.

وقال ريتر: "القيادة العليا لوكالة المخابرات المركزية تشارك في اتخاذ أهم القرارات الحكومية وتهتم بمستقبلها المهني، مما يعني أن مهمتها الرئيسية هي إرضاء الرئيس بالمعلومات التي يتلقاها".

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وأكد أن قيادة وكالة المخابرات المركزية تمارس الضغط على الموظفين المسؤولين عن جمع المعلومات وجمع التقارير التي من شأنها أن تعكس الواقع الحقيقي للأمور.

وأضاف: "الرئيس لا يريد أن يقرأ أن سياساته فظيعة وخاطئة من الأساس، يحب أن يرى أنه إذا اتخذ خطوات معينة، فإنها ستحقق الأهداف المرجوة منها".

وأشار إلى أنه بسبب التقارير الاستخباراتية، من غير المرجح أن يدرك بايدن أن مساعدته لكييف لن تستطيع تغيير الوضع بشكل جوهري ولن تؤدي إلا إلى إراقة دماء لا داعي له.

وشدد على أن وكالة المخابرات المركزية هي هيكل فاسد تماما، بما في ذلك من الناحية الفكرية.

المصدر: نوفوستي