سلوفاكيا تشتري 76 عربة مدرعة من فنلندا

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، عن شراء بلاده 76 عربة مدرعة من فنلندا بقيمة نحو 447 مليون يورو.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي: "نفذنا كافة الشروط الضرورية لعقد هذه الصفقة النافعة جدا لسلوفاكيا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السلوفاكية لم تمتلك عربات مدرعة من هذا النوع سابقا.

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ووقع ناد على العقد مع نظيره الفنلندي أنتي كايكونين في براغ، يوم الثلاثاء، على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي.

ويدور الحديث عن العربات المدرعة من نوع Patria AMVXP 8x8. ومن المتوقع توريد العربات الأولى ضمن العقد الموقع في سبتمبر عام 2023.

وستشكل تلك العربات أساسا للواء المشاة الآلية الثقيلة، الذي تخطط وزارة الدفاع السلوفاكية لإنشائه بحلول عام 2026.

المصدر: نوفوستي