إعلام عبري: ألمانيا تسعى لشراء منظومة دفاعية إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ألمانيا تبحث شراء منظومة "حيتس 3" الصاروخية للدفاع الجوي من إسرائيل، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى ألمانيا الشهر المقبل.

صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قالت إن لابيد سيزور ألمانيا يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، من أجل مناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من بين الملفات الرئيسية التي سيبحثها لابيد في برلين، صفقة بيع منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية "حيتس 3" لألمانيا، فضلا عن ملف التعويضات لعائلات قتلى أولمبياد ميونيخ.

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وأضافت الصحيفة أن ألمانيا شريك أمني لإسرائيل من الدرجة الأولى، وأنه بإمكان ألمانيا طلب شراء أي أسلحة إسرائيلية، مشيرة إلى أن ألمانيا تجري تحديثا كاملا على جيشها بتكلفة تقدر بـ 100 مليار يورو.

يشار إلى أن لابيد قال في مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمنها القومي، ووصف الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015 مع إيران، بأنه "اتفاق سيئ"، وأنه لم يكن جيدا بالفعل، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

وقال لابيد إن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو.

وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

المصدر: "سبوتنيك"