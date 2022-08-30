منع تطبيق Truth Social من Google Play بسبب الإشراف على المحتوى

قال متحدث باسم "غوغل" إن مخاوف عدم الاعتدال في المحتوى تعيق الموافقة على نشر تطبيق Truth Social، الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر تطبيق "غوغل بلاي" على أجهزة "أندرويد".

وردا على إعلان الرئيس التنفيذي لـTruth Social، ديفين نيونز، أن إصدار "أندرويد" من التطبيق جاهز وينتظر موافقة "غوغل"، قال المتحدث باسم الشركة في بيان إن النظام الأساسي يفتقر إلى الإشراف "الفعال" على المحتوى اللازم للوفاء بشروط خدمة متجر تطبيقات Google Play.

وأوضح أنه "في 19 أغسطس، أخطرنا Truth Social بالعديد من الانتهاكات للسياسات القياسية في تطبيقهم الحالي وأكدنا أن وجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو شرط من شروط الخدمة الخاصة بنا لأي تطبيق ليتم نشره على Google Play"، مبينا أنه "على وجه الخصوص، تشعر "غوغل" بالقلق إزاء انتهاكات سياساتها التي تحظر المحتوى الذي يتضمن تهديدات جسدية وتحريض على العنف".

يذكر أن ترامب أنشأ Truth Social بعد أن تم حظره من "تويتر" في يناير 2021 بسبب تعليقاته المتعلقة بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

المصدر: The Hill